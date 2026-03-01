Canlı
        Trakya'da 12 bin 626 daireye yapı ruhsatı verildi

        Trakya'da 12 bin 626 daireye yapı ruhsatı verildi

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 12 bin 626 daireye yapı ruhsatı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:58
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ekim, kasım ve aralık aylarını içeren yapı izin istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 8 bin 680 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 2 bin 699, Kırklareli'nde ise 1247 daireye yapı ruhsatı verildi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

