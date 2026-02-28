Canlı
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde hijyenik olmayan koşullarda turşu üreten imalathane mühürlendi

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ruhsatsız ve hijyenik olmayan koşullarda turşu üretimi yapılan imalathane mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Kırklareli'nde hijyenik olmayan koşullarda turşu üreten imalathane mühürlendi

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ruhsatsız ve hijyenik olmayan koşullarda turşu üretimi yapılan imalathane mühürlendi.

        Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bir imalathanede sağlıksız koşullarda turşu üretildiği bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi.

        Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yapıldığı tespit edildi. Ekipler, 2 bin 500 kilogram turşuya el koydu.

        İmha edilmek üzere muhafaza altına alınan ürünlerin ardından imalathane mühürlendi.


        İşletme sahibi hakkında tutanak düzenlendi.






