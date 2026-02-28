MEMLEKET SOFRASI - Dızmana

ÖZGÜN TİRAN - Tekirdağ mutfağına göçle birlikte kazandırılan dızmana, diğer adıyla göçmen böreği, geleneksel yapım yöntemiyle lezzet mirası olarak geleceğe aktarılıyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Tekirdağ mutfağının önemli lezzetlerinden dızmananın yapımı anlatıldı.



Trakya mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan dızmana, özellikle Tekirdağ ve çevresinde yoğun ilgi görüyor. Bölge dışında fazla bilinmeyen bu lezzet, göçmen sofralarının bereketini ve paylaşma kültürünü simgeliyor.



Mayalı hamurun içine lor peyniri ya da çökelek konularak hazırlanan dızmana, üzerine yoğurtlu ve yumurtalı sos dökülerek fırında pişiriliyor. Yapımı pratik olan bu özel börek, lezzetiyle hafızalarda kalıyor.



Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Karaiğdemir köyünde yaşayan Gülsen Turhallı, Gülşen Özden ve Şadiye Başar, böreğin yapımını AA ekibine anlattı.



Gülsen Turhallı, dızmananın asırlık bir lezzet olduğunu söyledi.



Böreğin özellikle düğünlerde ve ramazan ayında yapıldığını ifade eden Turhallı, "Biz geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Onun için hep yaparız, ramazan ayında, toplu misafirlerimiz geldiğinde, cenazelerimizde. Kültürümüzü unutmayalım diye yapıyoruz." dedi.



Turhallı'nın verdiği bilgilere göre dızmana için gerekli malzemeler ve böreğin yapılışı şöyle:



Malzemeler (6-8 kişilik)



1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya (10 gram)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5,5 su bardağı un

İç harç



400 gram lor peyniri

4 yemek kaşığı sıvı yağ

(Lor ve sıvı yağ çatal yardımıyla ezilerek karıştırılır.)

Sos



2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

(İsteğe bağlı susam veya çörek otu)

Yapılışı

