        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Kaynak: Anadolu Ajansı
Giriş: 28.02.2026 - 10:09
        Vali Turan, eşi Nihal Turan ile 5. Kolordu Komutanlığı Pınarhisar İstihkam Alayında düzenlenen iftar programına katıldı.

        Ramazan ayının birlik ve beraberliğinin yaşandığını ifade eden Turan, şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

        Dayanışma ve kardeşlik duygularının yüksek seviyeye ulaştığı ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle iftar yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Turan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programa, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 5. Kolordu Komutanlığı Pınarhisar İstihkam Alay Komutanı Albay Necati Çetinkaya da katıldı.






