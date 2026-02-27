Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Acil çağrı hizmetlerini önemsediklerini ifade eden Turan, bu konuda tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.