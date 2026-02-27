Kırklareli Valisi Turan, OSB'de düzenlenen iftar programına katıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen iftar programına katıldı.
Turan, OSB idari binasında düzenlenen programda, ramazan ayında iş insanları ile aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Ramazan ayının hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, bu ayda bol bol dua edilmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini kaydetti.
Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
