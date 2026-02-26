Vize'de sigara bırakma polikliniği açıldı
Vize ilçesinde sigara bırakma polikliniği düzenlenen törenle açıldı.
Vize ilçesinde sigara bırakma polikliniği düzenlenen törenle açıldı.
Vize Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Kemal Balaban, Vize Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay ile sağlık personeli katıldı.
Balaban, konuşmasında, sigara bırakma polikliniğinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Sağlıklı bir hayat için sigara kullanımının bırakılması gerektiğini ifade eden Balaban, sigara bağımlılığının bir alışkanlık değil, tedavi edilebilir bir hastalık olarak gördüklerini kaydetti.
Balaban ve beraberindekiler, açılışın ardından polikliniği gezdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.