Vize Kaymakamı Kemal Balaban, başarılı sporcuları makamında kabul etti.



Balaban, ziyarette, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonunca Yalova'da gerçekleştirilen Budokaido Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcularla bir araya geldi.



Sporcularla bir süre sohbet eden Balaban, başarılarından dolayı tebrik ederek, gururlandıklarını kaydetti.



- İhtiyaç sahibi çocuklara eşofman dikildi



Vize'de ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman dikildi.



Vize Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ramazan ayı dolayısıyla halk eğitimi merkezi giyim üretim teknolojisi kursu tarafından sosyal sorumluluk projesi yürütüldü.



Proje kapsamında kursiyerler ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman takımı dikildi.



Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tarafından hazırlanan kıyafetler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

