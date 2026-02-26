Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Balaban, ziyarette, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonunca Yalova'da gerçekleştirilen Budokaido Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcularla bir araya geldi.

        Sporcularla bir süre sohbet eden Balaban, başarılarından dolayı tebrik ederek, gururlandıklarını kaydetti.

        - İhtiyaç sahibi çocuklara eşofman dikildi

        Vize'de ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman dikildi.

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ramazan ayı dolayısıyla halk eğitimi merkezi giyim üretim teknolojisi kursu tarafından sosyal sorumluluk projesi yürütüldü.

        Proje kapsamında kursiyerler ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman takımı dikildi.

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tarafından hazırlanan kıyafetler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
        Kırklareli'nde motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
        Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli'nde soğuk hava ve yağış etkili olacak
        Kırklareli'nde soğuk hava ve yağış etkili olacak
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutukla...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutukla...