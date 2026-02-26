Kırklareli'nde soğuk hava ve yağış etkili olacak
Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve yağışların etkili olacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, kentte hava sıcaklığının azalarak, mevsim normallerinin altında seyretmesinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde ise sulu kar yağışının etkili olacağının ön görüldüğü aktarıldı.
Olumsuz hava koşullarının 5 Mart Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.
