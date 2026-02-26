Canlı
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde soğuk hava ve yağış etkili olacak

        Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve yağışların etkili olacağını bildirdi.

        Kırklareli'nde soğuk hava ve yağış etkili olacak

        Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve yağışların etkili olacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, kentte hava sıcaklığının azalarak, mevsim normallerinin altında seyretmesinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde ise sulu kar yağışının etkili olacağının ön görüldüğü aktarıldı.

        Olumsuz hava koşullarının 5 Mart Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.






