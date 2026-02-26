Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Evciler Köyü Muhtarı Mert Kayalar, Kuzulu Köyü Muhtarı Şaban Turan ile İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş'ı makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Evciler Köyü Muhtarı Mert Kayalar, Kuzulu Köyü Muhtarı Şaban Turan ile İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş'ı makamında kabul etti.
Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Altıntel ile köy muhtarlarından çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ticaret borsasının başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Turan, köy muhtarlarının da devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü olduğunu kaydetti.
Turan ardından ziyaretçileriyle sohbet etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.