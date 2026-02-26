Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda topandı.
İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş tarafından, kurul üyelerine brifing sunuldu.
Vali Turan, özellikle düzensiz göçmen kaçakçılığı ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
