Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.



Kırklareli Belediyesince bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.



Vali Turan, programda, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın gururunu yaşadığını söyledi.



Ramazan ayında birlik, beraberlik, hoşgörü ve paylaşma duygularının ön plana çıktığını ifade eden Turan, ramazan ayının maneviyatının çok yüksek olduğunu kaydetti.



Belediye Başkanı Derya Bulut ise şehit aileleri ve gazilerle aynı sofranın etrafında bir araya gelmenin tarifsiz duygusunu ve onurunu yaşadığını vurguladı.



Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini belirten Bulut, "Bu topraklar için bedel ödemiş yüreklerin hatırası, sadece anmalarda değil, hayatın içinde, yan yana oturduğumuz sofralarda, paylaştığımız lokmada, ettiğimiz duada da diri kalmalı. Bu düşünceyle gerçekleştirdiğimiz bu özel buluşmada, vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle andık, fedakarlıklarıyla milletimizin onur nişanesi olan gazilerimize şükranlarımızı bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.



Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.







