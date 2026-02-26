Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde motokuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:18 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi personelince polisevinde düzenlenen programda motokuryelere "Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Güvenli Motosiklet Kullanımı" konusunda bilgi verildi.

        Görevliler, motokuryelerin kask kullanmaları konusunda uyardı.

        - Ramazan denetimleri sürüyor

        Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla halk pazarında denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında pazarda ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat ve saklanma koşullarını inceledi.

        Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

