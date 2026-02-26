Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde motokuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi personelince polisevinde düzenlenen programda motokuryelere "Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Güvenli Motosiklet Kullanımı" konusunda bilgi verildi.
Görevliler, motokuryelerin kask kullanmaları konusunda uyardı.
- Ramazan denetimleri sürüyor
Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla halk pazarında denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında pazarda ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat ve saklanma koşullarını inceledi.
Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
