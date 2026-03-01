Kırklareli'nde baraj ve göllerde denetim yapıldı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaçak avlanmaya karşı denetim yaptı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaçak avlanmaya karşı denetim yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Çayırlı barajı gölü ile ilçedeki göletlerde denetimde bulundu.
Ekipler, denetimlerde barajı gölü ile göletlerde kaçak avcılıkta kullanılan ağ olup olmadığını kontrol etti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.