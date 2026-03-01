Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar yaptı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 10:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar yaptı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftarda bir araya geldi.


        Vali Turan ve eşi Nihal Turan, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile kurum müdürleri 112 Acil Çağrı Merkezi yemekhanesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Vatandaşlara 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Turan, merkez personelinin her türlü acil durumda vatandaşların devlete ilk ulaştığı numara olma sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirtti.


        Personelin gece gündüz, bayramda, tatilde ve ramazanda görevlerinin başında olduğunu aktaran Turan, "Soğukkanlılığınız, dikkatleriniz ve fedakarlıklarınızla hayat kurtaran son derece hayati bir görev icra ediyorsunuz. Bu özverili çalışmalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofrayı paylaşmak gönül bağlarını daha da güçlendirir. Milletimizin huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev yapan tüm 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımızın ramazan ayını tebrik ederek görevlerinde kolaylık diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiasıyla 12 şüpheli göz...
        Kırklareli'nde "rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiasıyla 12 şüpheli göz...
        Babaeski'de ruhsatsız turşu imalathanesine baskın: 2,5 ton ürün imha edildi
        Babaeski'de ruhsatsız turşu imalathanesine baskın: 2,5 ton ürün imha edildi
        Kırklareli'nde hijyenik olmayan koşullarda turşu üreten imalathane mühürlen...
        Kırklareli'nde hijyenik olmayan koşullarda turşu üreten imalathane mühürlen...
        "Hayatın Renkleri" sergisi, Kırklareli'nde sanatseverlerle buluştu
        "Hayatın Renkleri" sergisi, Kırklareli'nde sanatseverlerle buluştu
        Babaeski'de şubat ayı gebe okulu eğitimleri tamamlandı
        Babaeski'de şubat ayı gebe okulu eğitimleri tamamlandı