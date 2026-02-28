Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde "rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında nikahlarının kıyıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 28.02.2026 - 21:11
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, nikah memuru A.A’nın iki yabancı uyruklu çiftin nikahını kıydığı ve rüşvet aldığı belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda nikah memuru A.A. ile hizmetli İ.T’nin de aralarında bulunduğu 6’sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli nikah memuru A.A’nın evinde yapılan aramada 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

