Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        MHP Kırklareli İl Başkanlığına 81 yeni üye kayıt yaptırdı

        MHP Kırklareli İl Başkanlığının yeni üye kayıtları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Kırklareli İl Başkanlığına 81 yeni üye kayıt yaptırdı

        MHP Kırklareli İl Başkanlığının yeni üye kayıtları devam ediyor.

        İl Başkanı Şaban Savaşan, il başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

        Partilerine teveccüh gösteren 81 yeni üyenin kaydını yaptıklarını ifade eden Savaşan, üye sayısını arttırmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Savaşan, partilerine yeni üye olanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından üyelere parti rozeti verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bahar renkleri Istranca ormanlarını süsledi
        Kırklareli'nde bahar renkleri Istranca ormanlarını süsledi
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda...
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda...
        Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, hasta ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, hasta ziyaretlerinde bulundu
        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa