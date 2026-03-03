Canlı
        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor.

        Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığı İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ikinci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Özel İdaresinin 2025 yılı çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu okudu.

        İl Özel İdaresinin ortağı ve lideri olduğu Avrupa Birliği projelerinin gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan durumlarını ve sonuçlarının incelenmesine ilişkin gündem maddesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonuna havale edildi.

        Toplantıda 4 gündem maddesi daha görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

