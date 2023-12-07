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        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:16
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        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

        Ekiplerin 98 aracın evraklarını incelediği denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri de kontrol edildi.

        Denetimlerde öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak araca biniş ve iniş konularında bilgi verildi.

        Öğrencilerin güvenli seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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