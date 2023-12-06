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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:46
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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Çağlayan Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 06 BD 4688 plakalı kamyoneti durdurdu.

        Sürücü, kamyoneti durdurduktan sonra kaçtı.

        Brandanın açılmasının ardından kamyonet kasasında farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada, yabancı uyruklulardan bazılarının ayaklarının çıplak olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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