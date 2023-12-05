Kırklareli'nde bir haftada 76 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 76 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım-4 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.

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