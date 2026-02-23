Canlı
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Giriş: 23.02.2026 - 13:08
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

        - "Fark Et, Gecikme, Yönlendir, Sağlıklı Yaşlanmada Farkındalık" Konferansı verildi

        Kırklareli Üniversitesi tarafından “Bilim Kafe” buluşmaları kapsamında “Fark Et, Gecikme, Yönlendir, Sağlıklı Yaşlanmada Farkındalık” konulu konferans düzenlendi.

        Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta, üniversitenin farklı akademik birimlerinden öğretim üyeleri sağlıklı yaşlanma ve erken tanının önemi üzerine sunum yaptı.

        Programda, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Altıntaş Kadırhan, nörolojik hastalıklarda erken farkındalığın tanı ve tedavi sürecine katkılarını ele aldı. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Betül Çiftçi ise sağlıklı yaşlanmada düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve yaşam kalitesine etkileri hakkında bilgi verdi.

        Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Şeyma Kalkuz da bireylerin doğru zamanda doğru sağlık hizmetine yönlendirilmesinin, hastalıkların ilerlemesini önlemede kritik rol oynadığını vurguladı.

        Konferansta, erken fark etme, gecikmeden başvuru ve uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirme süreçlerinin, özellikle kronik ve nörolojik hastalıklarda belirleyici olduğuna dikkat çekildi.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay da katıldı.

        - Çevreyi kirleten işletmelere ceza uygulandı

        Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan 3 işletmeye idari para cezası uygulandı.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, yol kenarlarına beton, hafriyat ve tekstil atılığı bırakan 3 işletmeyi tespit etti.

        Çevre kirliliğine neden olarak araziye beton döken işletmeye 75 bin lira, diğer iki işletmeye ise 40'ar bin lira ceza uygulandı.

        - THK fitre, zekat ve bağış standı açtı

        Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesince ramazan ayı dolayısıyla fitre, zekat ve bağış stant açtı.

        İlçede bir alışveriş merkezinde kurulan ve ramazan ayı sonuna kadar açık olacak stantta, hayırseverlerin bağışları kabul ediliyor.

        THK Lüleburgaz Şube Başkan Vekili Oğuz Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanda yardımlaşma ve dayanışma duygusunun daha çok yaşandığını belirtti.

        Her yıl ramazan ayında fitre ve zekatını kuruma bağışlamak isteyen vatandaşların taleplerini topladıklarını ifade eden Pehlivan, bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

        Bağışlarla başta şehit ve gazi ailelerin çocukları olmak üzere Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere burs imkanının sağlandığını dile getiren Pehlivan, "Ayrıca toplanan bağışlar orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında ve sivil havacılık eğitimlerinde kullanılacak." dedi.

        - Demirköy'de marketler denetlendi

        Demirköy ilçesinde marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Demirköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla zincir marketler başta olmak gıda satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

        Denetimlerde sebze, meyve ve temel gıda maddeleri ile temizlik ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kuralları, raf ve depo düzenini inceledi.

        Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

