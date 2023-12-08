Kırklareli'nde "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
Kırklareli'nde görevini kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Kırklareli'nde görevini kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı mağdurların şikayeti üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor S.A, sekreteri B.N. ile medikal firma yetkilileri Ö.Ö, Ö.C.K. ve I.I.Ç. hakkında soruşturma başlattı.
Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor S.A. görevini kötüye kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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