Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan orman mühendisleri görevlerine başladı.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce 4 kadın personelin Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atandığı bildirildi.

Personellerin görevine başladığı belirtilen açıklamada, kurum faaliyetlerinin yeni personeller ile birlikte daha fazla artacağı kaydedildi.

- Yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

Demirköy Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Demirköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde hastane afet planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği yangın ve deprem alarmı verildi.

Hastanede tedavi gören hastalar sağlık personeli ve itfaiye ekiplerince güvenli alana tahliye edildi.

Senaryo gereği hastanede mahsur kalan bir hasta kurtarıldı.

Tatbikatta daha sonra sağlık personeli ve hasta yakınlarına yangın söndürme cihazları hakkında bilgi verilerek, yangına müdahale yöntemleri gösterildi.

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