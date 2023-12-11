Madalya avcısı özel sporcular masa tenisinde yeni şampiyonluklar hedefliyor ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili masa tenisi "özel" sporcuları Erman Çetiner, Hasan Can Moran ve Göktuğ Çetin, yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili masa tenisi "özel" sporcuları Erman Çetiner, Hasan Can Moran ve Göktuğ Çetin, yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor.

Masa tenisinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcu Erman Çetiner (37) down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen Trisome Games'de, Hasan Can Moran (24) ile Göktuğ Çetin (23) ise Türkiye ve Avrupa'da şampiyon olmayı hedefliyor.

Kentte "madalya avcıları" olarak tanınan Çetiner, Moran ve Çetin başarılarıyla dikkati çekiyor.

Özel sporcular Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü masa tenisi antrenman salonunda antrenör Mustafa Akyüz gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır özel sporcularla çalıştığını söyledi.

Çetiner ile Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettiklerini ifade eden Akyüz, yeni hedeflerinin 2024 yılında Antalya'da yapılacak Trisome Games'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

Çetiner'in 17 bölge, 17 Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının da arasında bulunduğu 13 uluslararası başarısının bulunduğunu anlatan Akyüz, Moran ile Çetin'in de Türkiye'de 30 kez kürsüde yer aldıklarını dile getirdi.

Yeni başarılar elde edebilmek için hazırlandıklarını vurgulayan Akyüz, "Trisome Games'de güzel bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Bizim hedefimiz Türkiye, Avrupa ve dünyada yeni şampiyonluklar." dedi.

Masa tenisinin özel bireylere katkısının çok olduğunu vurgulayan Akyüz, şöyle devam etti:

"Özel bireyler masa tenisi ile öncelikle sosyalleşiyorlar, ikincisi kendi işlerini kendi görme yeteneğine sahip oluyorlar. Kendilerini rahat ifade etmeye başlıyorlar, yani kendi gelişimlerini sağlıyorlar sporla. Masa tenisi naif bir spor. Ayrıca hızlı bir spor olduğu için ani ve çabuk karar verebiliyorlar. Bundan dolayı çocukların hem düşünceleri hem de hareket kabiliyeti artıyor."

- Erman Çetiner: "Hedefim Trisome Games'te finale doğru adım atmak"

Erman Çetiner ise Trisome Games için hazırlandıklarını söyledi.

Masa tenisini çok sevdiğini belirten Çetiner, "Hedefim Trisome Games'de finale çıkmak. Rakiplerimi sürekli yeniyorum. Yenince de mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.

Çetiner, geçen yıl Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda masa tenisi kategorisinde dünya üçüncülüğü başarısını yenisiyle taçlandırmak istediğini sözlerine ekledi.

Moran ise hedefinin Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde etmek olduğunu kaydetti.