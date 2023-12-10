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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da karla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:51
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da karla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

        İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, kış aylarında alınacak trafik tedbirleri görüşüldü.

        Çanakcıoğlu toplantıda, son günlerde aralıklarla yoğun sağanak ve kar yağışlarının etkili olduğunu belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için tedbirler aldıklarını ifade etti.

        Toplantıya belediye yetkilileriyle jandarma ve emniyet mensupları katıldı.

        - Yol yapım çalışması

        Demirköy'de beton yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğünce Hamdibey Mahallesi Bağlar Çeşme Sokak'ta yürütülen çalışmaları inceledi.

        Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, beton yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

        Ekiplerin program dahilinde yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Gün, en kısa sürede yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir ilçe ve 16 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Erikler ve Kadı köyleri, Kofçaz ilçesi ve ilçeye bağlı Malkoçlar, Topçlular, Tastepe, Aşağıkanara, Yukarıkanara, Ahlatlı, Ahmetler, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Terzidere köylerineyarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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