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        Kırklareli'nde bir haftada 114 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 114 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:11
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        Kırklareli'nde bir haftada 114 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 114 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,1-7 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 114 düzensiz göçmeni yakalandı.

        Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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