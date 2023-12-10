Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi.

        Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Özbaş, yaşlıların isteklerini dinledi.

        Daha sonra personel ile bir araya gelen Özbaş çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - "Orta Oyunu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Lüleburgaz'da "Orta Oyunu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Lüleburgaz Belediyesi personelinden oluşan grup tarafından Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat salonunda sahnelenen oyun yaklaşık 1 saat sürdü.

        Erdoğan Anıl Tekin’in yönetmenliğini yaptığı oyunun ardından Belediye Başkan Vekili Nihal Organ oyuncuları tebrik etti.

        - Dere ıslahı için inceleme yapıldı

        Lüleburgaz deresinde taşkın koruma tesisi ve ıslah çalışması yapılacak.

        Dere ıslah çalışmaları öncesinde DSİ 112. Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, Lüleburgaz deresi çevresi ve taşköprü mevkisinde incelemede bulundu.

        Kurumlara ait hatların deplase işlemlerini sahada harita üzerinde kontrol eden ekipler, hatların geçeceği noktaları da inceledi.

        Teknik incelemeye DSİ, GAZDAŞ, TREDAŞ, Türk Telekom ve Lüleburgaz Belediyesi yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı