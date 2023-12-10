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        Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:10
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        Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        İ.Y. yönetimindeki 39 ACM 710 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Dr. Ferat Nejat Eczacıbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçen T.S.'ye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan T.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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