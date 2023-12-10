Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

İ.Y. yönetimindeki 39 ACM 710 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Dr. Ferat Nejat Eczacıbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçen T.S.'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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