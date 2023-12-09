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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Türün Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:13
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Türün Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda, kentte tütün ile mücadelede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personelinin yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildiği toplantı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

        - "Embriyo Transferi Konferansı"

        Kırklareli'nde "Embriyo Transferi Konferansı" düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen konferansta, kentin hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        İlde faaliyet gösteren 500 baş ve üzeri çiftliklerde görevli personele yönelik embriyo transferi hakkında bilgilendirmek istediklerini ifade eden Karaca, bilinçli üretim ile hayvan sayısının arttırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya tarafından katılımcılara embriyo transferi hakkında bilgi verildi.

        - Okul yemekhaneleri denetlendi

        Vize ilçesinde okul yemekhaneleri denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemekhanelerdeki gıda ve içeceklerin son kullanma tarihleri, depolama koşulları ve hijyen şartlarını kontrol etti.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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