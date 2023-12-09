Kırklareli'nde hastalıktan ari işletme çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sığır tüberkülozu hastalığı taraması gerçekleştirdi.

Büyükbaş hayvanlara test değerlerine göre aşılama yapılıyor.

- Kış lastiği denetimi

Kırklareli'nde kış lastiği denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastiğin derinliğini ölçtü.

Denetimlerde 103 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi.