Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde hastalıktan ari işletme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde hastalıktan ari işletme çalışmaları sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sığır tüberkülozu hastalığı taraması gerçekleştirdi.

        Büyükbaş hayvanlara test değerlerine göre aşılama yapılıyor.

        - Kış lastiği denetimi

        Kırklareli'nde kış lastiği denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastiğin derinliğini ölçtü.

        Denetimlerde 103 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Ortalamanın üzerine çıkan kasım yağışları Trakyalı çiftçiye umut oldu
        Ortalamanın üzerine çıkan kasım yağışları Trakyalı çiftçiye umut oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla gözaltına alınan dokto...
        Kırklareli'nde "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla gözaltına alınan dokto...
        Kırklareli'nde silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
        Kırklareli'nde silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırklareli'nde öğrencile...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırklareli'nde öğrencile...