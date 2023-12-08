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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da ilkokul öğrencileri mavi kapak ve ikinci el eşya kampanyasına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da ilkokul öğrencileri mavi kapak ve ikinci el eşya kampanyasına destek verdi.

        Kocasinan İlkokulu öğrencileri, okullarında engelliler için mavi kapak ve ikinci el eşya kampanyası başlattı.

        Öğrenciler, kampanya kapsamında topladıkları kapak ve kıyafetleri Lüleburgaz Engelliler Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Ömer Dağ teslim etti.

        Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir kampanya düzenlediklerini belirtti.

        Engelli bireylerin sorunlarının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Dağ, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

        - Başarılı sporcudan Kaymakam Yüce'ye ziyaret

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okçuluk Türkiye şampiyonu Dilara Ecem Deniz'i makamında kabul etti.

        Yüce, 24-26 Kasım tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Genç Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Deniz'i tebrik etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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