Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da ilkokul öğrencileri mavi kapak ve ikinci el eşya kampanyasına destek verdi.
Lüleburgaz'da ilkokul öğrencileri mavi kapak ve ikinci el eşya kampanyasına destek verdi.
Kocasinan İlkokulu öğrencileri, okullarında engelliler için mavi kapak ve ikinci el eşya kampanyası başlattı.
Öğrenciler, kampanya kapsamında topladıkları kapak ve kıyafetleri Lüleburgaz Engelliler Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Ömer Dağ teslim etti.
Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir kampanya düzenlediklerini belirtti.
Engelli bireylerin sorunlarının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Dağ, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.
- Başarılı sporcudan Kaymakam Yüce'ye ziyaret
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okçuluk Türkiye şampiyonu Dilara Ecem Deniz'i makamında kabul etti.
Yüce, 24-26 Kasım tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Genç Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Deniz'i tebrik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.
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