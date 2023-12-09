Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde baba ve oğlunun evinde silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde baba ve oğlunun evine silahla açılan ateşte yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde baba ve oğlunun evinde silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde baba ve oğlunun evine silahla açılan ateşte yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

        İlçenin Yılmaz Caddesi'nde oturan Y.K. ile oğlu B.K'nin, evlerine silahla açılan ateşte yaralanmasına ilişkin yakalanan şüpheliler K.G. ile Ü.G'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Dün aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.G. ile Y.K. arasında çıkan tartışma sonrası Yılmaz Caddesi'ne gelen K.G, silahla Y.K'nin evine ateş açmıştı. Olayda evdeki Y.K. ile oğlu B.K. yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Ortalamanın üzerine çıkan kasım yağışları Trakyalı çiftçiye umut oldu
        Ortalamanın üzerine çıkan kasım yağışları Trakyalı çiftçiye umut oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla gözaltına alınan dokto...
        Kırklareli'nde "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla gözaltına alınan dokto...
        Kırklareli'nde silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
        Kırklareli'nde silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı