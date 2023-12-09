Kırklareli'nde baba ve oğlunun evinde silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde baba ve oğlunun evine silahla açılan ateşte yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

İlçenin Yılmaz Caddesi'nde oturan Y.K. ile oğlu B.K'nin, evlerine silahla açılan ateşte yaralanmasına ilişkin yakalanan şüpheliler K.G. ile Ü.G'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.G. ile Y.K. arasında çıkan tartışma sonrası Yılmaz Caddesi'ne gelen K.G, silahla Y.K'nin evine ateş açmıştı. Olayda evdeki Y.K. ile oğlu B.K. yaralanmıştı.

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