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        Kırklareli'nde kaçakçılık ve FETÖ operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:15
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        Kırklareli'nde kaçakçılık ve FETÖ operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 Kasım-7 Aralık tarihlerinde FETÖ, kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik 20 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda yakalanan 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 61 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 aktarım cihazı, 11 kilogram tütün, 45 bin 200'ü boş 62 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 elektronik sigara sarma makinası, 118,8 litre kaçak içki, 10 kaçak araç yedek parçası, güç kaynağı, sahte sürücü belgesi, tescilsiz ve motor şase numaraları silinmiş motosiklet, çok sayıda sahte çek, 3 sahte araç plakası ile pasaport ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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