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        Haberler Gündem Güncel Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Adana'da yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Adana'da yakalandı

        İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı zanlı, Adana'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe 20 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:37
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        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu.

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        Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.

        Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı.

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        Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail A. olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığı belirlendi.

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        İSVEÇ'TE UYUŞTURUCU ÇETESİNİ YÖNETTİĞİ İDDİASI

        Öte yandan, İsmail A'nın İsveç'te bir uyuşturucu çetesini yönettiği, bu konuda anlaşmazlığa düştüğü başka bir grupla husumet yaşadığı ve İsveç'teki annesinin bu grubun saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi.

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        İki grup arasında İstanbul Sarıyer'de 15 Eylül 2023'te yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan yabancı uyruklu bir kişinin yaralandığı, 17 Mart'ta ise bir kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

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        İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail A, nöbetçi hakimlikçe 20 bin lira kefaletle, araç sürücüsü Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #suç örgütü lideri
        #adana
        #kırmızı bülten
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