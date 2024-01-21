Kırşehir FSK - Afyonspor: 1-1

SAHA:Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Nezihi Aytar, Mehmet Kırışçıoğlu

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar- Cihat Aktaş, Ömer Esenkaya, Emre Can Coşkun (Dk.88 Ümitcan Tokcu), Hüseyin Solaklı, Hüseyin Ekici, Selimcan Temel, Tolga Şahin, Fatih Üge (Dk.34 Furkan Tütüncü), Sergen Yatağan (Dk.76 Mert Özyıldırım), Gökdeniz Varol (Dk.76 Abdulkadir Kuzey)

AFYONSPOR: Boran Güngör- Batuhan Çakır, Hüseyin Çelik (Dk.80 Şükrü Kurt), İrfan Köse, Emre Dayan, Samet Semiz, Muhammed Mustafa Özbay, Utku Büyükköse (Dk.80 Yunus Emre Mertoğlu), Burak Topçu (Dk.61 Emirhan Sefa Öz), Mustafa Erkasap, Osman Yavuz (Dk.88 Tanju Çolak)

SARI KARTLAR: Sergen Yatağan, Emrecan Coşkun, Selimcan Temel, Mert Özyıldırım, Tolga Şahin (Kırşehirspor) Hüseyin İçlek, Burak Topçu, Emirhan Sefa Öz, Osman Yavuz (Afyonspor)

KIRMIZI KART: Mert Özyıldırım (Kırşehirspor)

GOLLER: Dk.34 Hüseyin Ekici (Kırşehirspor) /Dk.50 Mustafa Erkasap (Afyonspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 21´inci haftasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında ağırladığı Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.

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