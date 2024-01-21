Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir FSK - Afyonspor: 1-1

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir FSK - Afyonspor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        SAHA:Kırşehir Ahi

        HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Nezihi Aytar, Mehmet Kırışçıoğlu

        KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar- Cihat Aktaş, Ömer Esenkaya, Emre Can Coşkun (Dk.88 Ümitcan Tokcu), Hüseyin Solaklı, Hüseyin Ekici, Selimcan Temel, Tolga Şahin, Fatih Üge (Dk.34 Furkan Tütüncü), Sergen Yatağan (Dk.76 Mert Özyıldırım), Gökdeniz Varol (Dk.76 Abdulkadir Kuzey)

        AFYONSPOR: Boran Güngör- Batuhan Çakır, Hüseyin Çelik (Dk.80 Şükrü Kurt), İrfan Köse, Emre Dayan, Samet Semiz, Muhammed Mustafa Özbay, Utku Büyükköse (Dk.80 Yunus Emre Mertoğlu), Burak Topçu (Dk.61 Emirhan Sefa Öz), Mustafa Erkasap, Osman Yavuz (Dk.88 Tanju Çolak)

        SARI KARTLAR: Sergen Yatağan, Emrecan Coşkun, Selimcan Temel, Mert Özyıldırım, Tolga Şahin (Kırşehirspor) Hüseyin İçlek, Burak Topçu, Emirhan Sefa Öz, Osman Yavuz (Afyonspor)

        KIRMIZI KART: Mert Özyıldırım (Kırşehirspor)

        GOLLER: Dk.34 Hüseyin Ekici (Kırşehirspor) /Dk.50 Mustafa Erkasap (Afyonspor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 21´inci haftasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında ağırladığı Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi
        Kırşehir'de 2023 yılında 1013 iş yeri açıldı
        Kırşehir'de 2023 yılında 1013 iş yeri açıldı
        KAEÜ Rektörü Karahocagil ve İl Jandarma Komutanı Gülecen, AA'nın "Yılın Kar...
        KAEÜ Rektörü Karahocagil ve İl Jandarma Komutanı Gülecen, AA'nın "Yılın Kar...
        Jandarmadan köy okulu öğrencilerine karne sürprizi
        Jandarmadan köy okulu öğrencilerine karne sürprizi
        Cumhur İttifakı'nın Kırşehir belediye başkan adayı Arslan, vatandaşlarla bu...
        Cumhur İttifakı'nın Kırşehir belediye başkan adayı Arslan, vatandaşlarla bu...
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı