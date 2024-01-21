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        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi

        Kırşehir'de jandarma personelleri ve ilkokul öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:50
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        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi
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        Kırşehir'de jandarma personelleri ve ilkokul öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanlarınca Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Tabur Komutanlığı personeli ile İnönü İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine afet yönetimi ve farkındalığı hakkında bilgi verildi.

        Afetlere hazırlık ve AFAD gönüllülüğü hakkında da bilgi verilen etkinlikte, arama, kurtarma ve intikal, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, ilk yardım temel bilgileri, temel yaşam desteği konuları anlatıldı.

        Eğitimlerde, afet bilinci, türleri, afetlerle mücadele, yaşam alanındaki risklerin azaltılması, riskli eşyaların sabitlenmesi, aile afet ve acil durum çantası, acil durum numaraları, afetlerde doğru davranış biçimleri, tahliye bilgisi, toplanma alanları hakkında da bilgi verildi.

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