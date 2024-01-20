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        Kırşehir'de 2023 yılında 1013 iş yeri açıldı

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 2023 yılında Kırşehir'de 1013 yeni iş yeri açılırken, 568 iş yerinin kapandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:08
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        Kırşehir'de 2023 yılında 1013 iş yeri açıldı
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        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 2023 yılında Kırşehir’de 1013 yeni iş yeri açılırken, 568 iş yerinin kapandığını bildirdi.

        Öztürk, yazılı açıklamasında, 2023 yılında da enflasyon verileri nedeniyle tüketicinin harcamaları kadar, ürün fiyatlarında sürekli güncelleme yapıldığını aktardı.

        Her yıl bazı esnafın aralarından ayrılmasına karşın yenilerinin de katıldığını vurgulayan Öztürk, "2023 yılı boyunca Kırşehir’de 1013 yeni iş yeri açılırken 568 iş yeri kapatma yaptı. Kırşehir'de esnaf siciline kayıtlı şu an 7 binden fazla esnafımız bulunmakta. Esnafımızın ekonomik olarak zor duruma düştüğü zamanlarda Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Buradan yıl boyunca 1301 esnafımız toplam 352 milyon 447 bin lira kredi kullandı. Kredi ödemeleri düzenli olarak yapıldığında diğer esnaflarımızın kredi çekmeleri kolaylaşırken, limitlerimizin yükselmesinin de önü açılmış oluyor. Bu konuda üyelerimizin hassasiyetini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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