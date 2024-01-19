Bozkırın ortasındaki tarım işletmesi çiftçilerin kaliteli tohum ihtiyacına cevap veriyor

SERKAN GÜNER - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4'üncü büyük İşletme olarak Kırşehir'de faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi’nde üretilen hububat tohumları çiftçiye ulaştırılıyor.

Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana yeni üretim teknikleri kullanılarak tarımın gelişmesine ve çiftçiye katkı sağlayan Malya Tarım İşletmesi arazilerinde 2023 yılında yaklaşık 42 bin dekarda "Bayraktar 2000", "Bezostaja 1" ve "ES 26" çeşidi buğday, 18 bin dekarda "Tarım 92" ve "Burakbey" çeşidi arpa, 9 bin dekarda korunga, 1800 dekarda da Macar Fiği tohumu üretildi.

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Gezer, AA muhabirine, üretim sezonunun ardından hububat hasat mahsullerinin tohum hazırlama tesislerinde el değmeden, modern ve son teknolojik ekipmanlar kullanılarak paketlendiğini anlattı.

Mahsulün ön elemeden geçirilip ebatlandırma için gravite tablasına girdiğini aktaran Gezer, ardından yabancı maddelerden ayrıştırılıp ilaçlama ve temizleme yapıldıktan sonra paketleme ünitesine geldiğini söyledi.

Bu işlemlerin ardından paketleme yapıldığını vurgulayan Gezer, "Tohum hazırlama tesislerinde saatte 20 ton kapasite ile çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 150 ton tohum paketleyip istifliyoruz. Sertifikasyon işlemlerini yaptıktan sonra çiftçilerimize bayilerimiz aracılığıyla ulaştırıyoruz. Tohumların çiftçilerimiz tarafından yaygın kullanılması amacıyla dağıtımını da yapıyoruz." diye konuştu.

Tohum hazırlama faaliyeti kapsamındaki paketlemelerin, bayiler tarafından talep edilen tohumluk miktarı dikkate alınarak hazırlandığını anlatan Gezer, 2023'te "Bayraktar 2000", "Bezostaja 1" ve "ES 26" çeşitlerinden 7 bin 180 ton ekmeklik buğday, "Tarm-92" ve "Burakbey" çeşitlerinden 3 bin 643 ton arpa, 500 ton korunga ve 120 ton Macar fiği olmak üzere sezon itibarıyla 11 bin 443 ton tohum paketlendiğini söyledi.

Gezer, 5 bin 295 ton buğday ile 2 bin 932 ton arpa olmak üzere 8 bin 227 ton tohumluğun yurt genelindeki bayiler aracılığıyla çiftçilere ulaştırıldığını, tohumları alan çiftçilerin de ekimi tamamladığını ifade etti.