        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Yozgat'ta gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 12:10
        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Yozgat'ta gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kırşehir Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir süre takibe alınan 2 şüphelinin DEAŞ adına faaliyet yürüttüklerini tespit eden ekipler, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Suriye uyruklu H.H.M. ve F.E. yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, örgütsel doküman, dijital veri depolama materyali, örgütsel faaliyetlere ilişkin veri kayıtları ele geçirildi.

        Kırşehir'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

