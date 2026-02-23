Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de şehit Tekinaslan'ın vefat eden annesinin cenazesi defnedildi

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, şehit Astsubay Ümit Tekinaslan'ın vefat eden annesi Perihan Tekinaslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kaman Çarşı Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreni öncesi, Tekinaslan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

        Kılınan namazın ardından Tekinaslan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

        Cenazeye, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, Kaman Kaymakamı Engin Tok, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

