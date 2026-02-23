Canlı
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarma ekipleri Hirfanlı Barajı'nda denetim yaptı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hirfanlı Barajı'nda ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi.

        Giriş: 23.02.2026 - 14:08
        Kırşehir'de jandarma ekipleri Hirfanlı Barajı'nda denetim yaptı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hirfanlı Barajı'nda ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi.

        İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Asayiş Bot Timi, baraj ve baraja sınır olan bölgelerdeki üretici ve avcılara yönelik denetimde bulundu.

        Devriye esnasında barajda ticari su ürünleri avcılığı yapanlara ilgili su ürünleri kanunu, kiralanmış bölgeler ve can yeleği konularında denetim ve bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Bölgede faaliyet gösteren ticari teknelerin güvenlik ve çevresel standartlara uygunluğu ile teknelerin güvenlik donanımları, personel yeterlilikleri ve çevresel etkileri de kontrol edildi. Baraj içerisinde izinsiz avcılık yapan kişilerin tespiti, kontrolü ve yaban hayatının korunmasına yönelik uyarılarda bulunuldu.

        Ekiplerin, barajda faaliyet gösteren üreticiler ile balık eko sistemi için önem taşıyan denetimleri periyodik olarak sürdürecekleri de öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

