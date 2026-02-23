Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda yapılan analiz ve istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.





Şüphelinin üst aramasında, 280 sentetik uyuşturucu hap, ⁠cep telefonu ve ⁠7 bin 65 lira ele geçirildi.





Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

