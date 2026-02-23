Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yapılan analiz ve istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.


        Şüphelinin üst aramasında, 280 sentetik uyuşturucu hap, ⁠cep telefonu ve ⁠7 bin 65 lira ele geçirildi.


        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de altın dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de altın dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Düşük ayar altın bozdurma operasyonu: 3 gözaltı
        Düşük ayar altın bozdurma operasyonu: 3 gözaltı
        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı tutuklandı
        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı tutuklandı
        Kırşehir merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama
        Kırşehir merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama
        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama 947 milyon TL'lik...
        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama 947 milyon TL'lik...
        Kırşehir'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
        Kırşehir'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi