        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de altın dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kuyumcuları düşük ayarda altın bozdurarak dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli Kırşehir'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 17:36
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırıkkale ve Aksaray'da "düşük ayarda altın bozdurma" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri, araçla Kırşehir'e gelmeleri üzerine takibe aldı.

        Ekipler, düşük ayarlı bilezikleri bir kuyumcuda bozdurmaya çalışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Zanlıların araç ve üst aramalarında, 405 bin 100 lira ve 6 düşük ayarlı bilezik ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.H.Ç, M.M.T. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

