Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

        Kırşehir'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:46 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Çiçekdağı'nda yaşayan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesini ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ailesine teslim edilmek üzere Kırşehir Valiliğine gönderilen madalya ve beratı, Vali Demiryürek tarafından şehidin annesi Bahriye Alp'e takdim edildi.

        Vali Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024'te Irak'ın kuzeyinde Çiçekdağlı Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu anımsatarak, "Şehidimize Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilmesi kararlaştırılan Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına şehidimizin annesi Bahriye teyzemize takdim ettik. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anarken, kıymetli şehit ailelerimize bir kere daha bu vesileyle başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de Ahi Evran canlandırmasıyla Ramazan coşkusu
        Kırşehir'de Ahi Evran canlandırmasıyla Ramazan coşkusu
        Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
        Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
        Kırşehir'de kış sezonunda şark köşesine ilgi arttı
        Kırşehir'de kış sezonunda şark köşesine ilgi arttı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        İlkokul öğrencileri Ramazan'ı manilerle karşıladı
        İlkokul öğrencileri Ramazan'ı manilerle karşıladı