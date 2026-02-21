Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

        Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ramazan ayında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:42 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:46
        Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
        Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ramazan ayında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürecek.

        Şube Başkanı Servet Demir, AA muhabirine, mübarek ramazanın yardımlaşma iklimine uygun olarak çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

        Hayırseverlerin katkıları ve gönüllülerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ramazanda da devam edeceklerini ifade eden Demir, kentte yetim, engelli, yaşlı, kimsesiz başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi ailenin ramazanı mutlu ve huzurlu geçirmesini için çabaladıklarını belirtti.

        Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatarak, birlik ve beraberliği devam ettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Demir, "Kendi faaliyetlerimizin yanı sıra Müslümanlar arasındaki dayanışmayı ve ümmet bilincini güçlendirmek amacıyla ramazanda ihtiyaç sahiplerine dokunmaya gayret ediyoruz. Şehrimizdeki vatandaşları ziyaret ederek, ihtiyaçlarına göre de bize gelen yardımlar neticesinde destek oluyoruz. En başta temel beslenme ihtiyaçlarına katkı sunmak için inşallah minimum 200 aileye gıda paketi ulaştıracağız. 200-250 ailemize ya da vatandaşımıza da butik desteği sunmayı planlıyoruz. Bunların dışında bize ev eşyası getirenler oluyor, onları da ziyaret ettiğimiz evlerin ihtiyaç durumuna göre teslim edileceğiz. Nakdi yardımlar olduğu sürece onları da dağıtmak istiyoruz." diye konuştu.


        Demir, bağışları Cacabey Meydanı'nda bulunan Kızılay'a ait konteyner ve çadırda da alabildiklerini sözlerine ekledi.

