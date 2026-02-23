Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kırşehir'de gençlerle iftarda bir araya geldi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kırşehir'de gençlerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kırşehir'de gençlerle iftarda bir araya geldi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kırşehir'de gençlerle iftar programında bir araya geldi.

        Cacabey Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen "TÜGVA Kırşehir Aile İftarı" programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Programda konuşan Beşinci, teşkilat yapısının güçlendiğini, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Beşinci, her zaman gençler için projeler, çalışmalar ve faaliyetler yapacaklarını ifade etti.

        Ramazanın bir diriliş, arınma dönemi ve maneviyat yönelen kıymetli zamanlar olduğunu, bugün gönül sofrasında bir araya geldiklerini vurgulayan Beşinci, "Genç kardeşlerim, ramazan ayının sizlere bereket ve huzurlar getirmesi için yüce Rabb'imden dua ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Rabb'im, her şeyi gençliğin gönlüne göre versin. Ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Hepinizi Rabb'ime emanet ediyorum." diye konuştu.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de gençlerin milli ve manevi değerlerle yoğrularak, medeniyeti ve kültürü gelecek nesillere taşıyacaklarını, onların heyecanı ve azmi ile mutlu olduklarını söyledi.

        Ramazanın rahmeti ve bereketi ile geldiğini, en iyi şekilde ihya edilmesi gerektiğini, bu ayın tazelenme dönemi olduğunu hatırlatan Karahocagil, Filistin'de zulmün sürdüğünü, masum sivillerin yaşamını yitirdiğini, en kısa zamanda huzura ve normale dönmesini temenni etti.

        TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce ise gençlerle birlikte çok büyük bir aile olduklarını, her zaman gençler için çalışmaya devam edeceklerini, onlarla bir arada olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Beşinci ve İnce, gençlerle bir süre sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de şehit Tekinaslan'ın vefat eden annesinin cenazesi defnedildi
        Kırşehir'de şehit Tekinaslan'ın vefat eden annesinin cenazesi defnedildi
        Kırşehir'de dağcılar Davullu zirvesine tırmandı
        Kırşehir'de dağcılar Davullu zirvesine tırmandı
        Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Kırşehir'de jandarma ekipleri Hirfanlı Barajı'nda denetim yaptı
        Kırşehir'de jandarma ekipleri Hirfanlı Barajı'nda denetim yaptı
        Tarihi Cacabey Medresesi'nde su sızıntısına müdahale edildi
        Tarihi Cacabey Medresesi'nde su sızıntısına müdahale edildi
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama