TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kırşehir'de gençlerle iftarda bir araya geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kırşehir'de gençlerle iftar programında bir araya geldi.



Cacabey Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen "TÜGVA Kırşehir Aile İftarı" programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.



Programda konuşan Beşinci, teşkilat yapısının güçlendiğini, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Beşinci, her zaman gençler için projeler, çalışmalar ve faaliyetler yapacaklarını ifade etti.



Ramazanın bir diriliş, arınma dönemi ve maneviyat yönelen kıymetli zamanlar olduğunu, bugün gönül sofrasında bir araya geldiklerini vurgulayan Beşinci, "Genç kardeşlerim, ramazan ayının sizlere bereket ve huzurlar getirmesi için yüce Rabb'imden dua ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Rabb'im, her şeyi gençliğin gönlüne göre versin. Ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Hepinizi Rabb'ime emanet ediyorum." diye konuştu.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de gençlerin milli ve manevi değerlerle yoğrularak, medeniyeti ve kültürü gelecek nesillere taşıyacaklarını, onların heyecanı ve azmi ile mutlu olduklarını söyledi.



Ramazanın rahmeti ve bereketi ile geldiğini, en iyi şekilde ihya edilmesi gerektiğini, bu ayın tazelenme dönemi olduğunu hatırlatan Karahocagil, Filistin'de zulmün sürdüğünü, masum sivillerin yaşamını yitirdiğini, en kısa zamanda huzura ve normale dönmesini temenni etti.



TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce ise gençlerle birlikte çok büyük bir aile olduklarını, her zaman gençler için çalışmaya devam edeceklerini, onlarla bir arada olmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından Beşinci ve İnce, gençlerle bir süre sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.







