Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 16:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan A.E.Ö'nün üst aramasında 12 sentetik ecza hap ele geçirildi, zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Yakalanan şüphelinin uyuşturucu maddeleri temin ettiği belirlenen Y.E.B'nin ikametine operasyon düzenlendi.


        Yapılan aramada 3 parça halinde 33,89 gram sentetik uyuşturucu maddesi ve 90 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        KAEÜ'de "Bilimin Işığında Depreme Dirençli Türkiye" konferansı düzenlendi
        KAEÜ'de "Bilimin Işığında Depreme Dirençli Türkiye" konferansı düzenlendi
        Ramazan ayı yardımlaşmasında öncü oldular Beyazay Şubesi yüzlerce kişinin s...
        Ramazan ayı yardımlaşmasında öncü oldular Beyazay Şubesi yüzlerce kişinin s...
        Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Kırşehir'de, uyuşturucu operasyonu
        Kırşehir'de, uyuşturucu operasyonu
        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Jandarmadan DEAŞ'a eş zamanlı operasyon DEAŞ'a komando destekli baskın
        Jandarmadan DEAŞ'a eş zamanlı operasyon DEAŞ'a komando destekli baskın