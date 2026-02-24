KAEÜ'de "Bilimin Işığında Depreme Dirençli Türkiye" konferansı düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Bilimin Işığında Depreme Dirençli Türkiye" konulu konferansı gerçekleştirildi.



KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, aklın ve mühendislik bilim alanının rehberliğinde hareket edilerek, afetlerin kitlesel ölümlere yol açmadığı bir ülke ve toplum inşa edilebileceğini söyledi.





Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere Türkiye'nin yıkıcı depremler yaşadığını ve çok sayıda insanını kaybettiğini anımsatan Karahocagil, şöyle konuştu:





"Deprem ve benzeri afetlerin kitlesel ölümlere yol açması kaderimiz değildir. Aklın ve mühendislik bilim alanının rehberliginde hareket ettigimizde, afetlerin kitlesel ölümlere yol açmadığı bir ülke ve toplum inşa etmemiz mümkündür. Türkiye'nin deprem haritasını bilmek önemlidir ancak bundan daha önemlisi ise bu bilgiyi mevzuatlara, imar planlarına, yapı tasarımlarına ve eğitim sistemine en doğru şekilde yansıtabilmektir. Elde edilen bilginin sahada uygulamalara aktarılması, denetim süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi ve mevzuatlarla uygulama arasındaki mesafenin kapatılması, teknik yeterlilik kadar samimiyet ve etik sorumluluk gerektiren bir husustur."





Karahocagil, afetlere karşı dirençli bir Türkiye için bilim temelli planlama, nitelikli mühendislik eğitimi, şeffaf ve etkin denetim, yapı stokunun depremlere dirençli hale getirilmesi ve toplumsal afet bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.





Ardından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Bilimin Işığında Depreme Dirençli Türkiye" konulu konferans verdi.



Deprem gerçeği ve yapı güvenliğinin önemini anlatan Moriwaki, yaşanan depremler ve acı kayıpların deprem kültürü, mühendislik çalışmaları ve yapı güvenliği nedenlerinden bahsetti.



Türkiye deprem haritasında Kırşehir özelinde belirli bölgelerinde deprem faylarının geçtiğini ve risk oluşturduğuna değinen Moriwaki, Türkiye'de olduğu gibi Japonya'da da depremler olduğunu, bunun yanı sıra yanardağı, fırtına ve tsunami tehlikesi bulunduğunu söyledi.



Moriwaki, şehirleşme planları, kentsel dönüşüm öncelikleri, afet bilinci eğitimleri, depreme dirençli binaların oluşturulması gerektiğini de kaydetti.



