Jandarmadan köy okulu öğrencilerine karne sürprizi Kırşehir'de jandarma ekipleri, kentte bir köy okulundaki ilk ve ortaokul öğrencilerine karne sürprizi yaptı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, kentte bir köy okulundaki ilk ve ortaokul öğrencilerine karne sürprizi yaptı.

Kırşehir Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla jandarma personeli, Sıdıklı İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere karne ve başarı belgesi dağıttı.

Jandarma personeli, öğrencilere kentteki tarihi ve kültürel alanları gezdirdi.

Kırşehir Arkeoloji Müzesi, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi ve Ahilik Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi aldı.

Öte yandan "Tim Jandarma" çizgi filmi izletilen öğrencilere jandarmanın sosyal tesislerinde yemek ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi.