Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Jandarmadan köy okulu öğrencilerine karne sürprizi

        Kırşehir'de jandarma ekipleri, kentte bir köy okulundaki ilk ve ortaokul öğrencilerine karne sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarmadan köy okulu öğrencilerine karne sürprizi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de jandarma ekipleri, kentte bir köy okulundaki ilk ve ortaokul öğrencilerine karne sürprizi yaptı.

        Kırşehir Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla jandarma personeli, Sıdıklı İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere karne ve başarı belgesi dağıttı.

        Jandarma personeli, öğrencilere kentteki tarihi ve kültürel alanları gezdirdi.

        Kırşehir Arkeoloji Müzesi, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi ve Ahilik Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi aldı.

        Öte yandan "Tim Jandarma" çizgi filmi izletilen öğrencilere jandarmanın sosyal tesislerinde yemek ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        ABD uçağında yeni panik!
        ABD uçağında yeni panik!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı'nın Kırşehir belediye başkan adayı Arslan, vatandaşlarla bu...
        Cumhur İttifakı'nın Kırşehir belediye başkan adayı Arslan, vatandaşlarla bu...
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Bozkırın ortasındaki tarım işletmesi çiftçilerin kaliteli tohum ihtiyacına...
        Bozkırın ortasındaki tarım işletmesi çiftçilerin kaliteli tohum ihtiyacına...
        Kırşehir'de geçen yıl 225 kaçakçılık, organize ve uyuşturucu operasyonu düz...
        Kırşehir'de geçen yıl 225 kaçakçılık, organize ve uyuşturucu operasyonu düz...
        Nikahına giderken kazada ölen Muhammed'in nişan görüntüleri ortaya çıktı- Y...
        Nikahına giderken kazada ölen Muhammed'in nişan görüntüleri ortaya çıktı- Y...
        Nikahına giderken kazada ölen Muhammed'in nişan görüntüleri ortaya çıktı
        Nikahına giderken kazada ölen Muhammed'in nişan görüntüleri ortaya çıktı